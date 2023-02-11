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1 час назад

Самбурская объяснила, почему не показывает фотографий любимого человека

Ирина Лебедева

Настасья Самбурская достаточно сдержанно рассказывает о своей личной жизни. Так, известно, что у нее был роман с белорусским певцом Александром Ивановым, известным публике под псевдонимом IVAN.

Самбурская объяснила, почему не показывает фотографий любимого человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Был в жизни актрисы и брак – правда, очень недолгий. В 2017 году Настасья вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича. Этот союз распался уже через два месяца – по словам актрисы, супруг злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку, - информирует ФАН.

Позднее Самбурская намекала подписчикам, что в ее жизни появлялись романтическое отношения, но при этом не предъявляла публике своих избранников. И вот звезда решила объяснить почему она не выкладывает фотографии с любимым мужчиной.

«А мне кажется, лучше вообще не выкладывать. Потому что выкладываешь, потом поругалась, рассталась, а потом все говорят: «А где он? А куда дела?»» — сообщила актриса.

Певец IVAN заверил, что у него действительно были искренние чувства к актрисе Настасье Самбурской.

«Меня до сих пор спрашивают, был с Настасьей пиар-роман. Нет, это не было пиаром», - утверждает артист.

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