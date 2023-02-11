Орлову с дочерью выписали из роддома

Ольга Орлова 6 февраля родила девочку. Малышке дали имя Анна. Звездная мама не очень хорошо себя чувствовала после родов, поэтому несколько дней находилась под наблюдением врачей. Но счастливая мама уже не раз выкладывала в микроблоге фотографии и видеоролики с дочкой.

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И вот Анну с родительницей выписали домой. Подруга Ольги Ксения Бородина подарила девочке люксовый розовый наряд итальянского бренда, - пишет teleprogramma.pro.

Орлова счастлива материнством, но уже строит планы, как совместить уход за ребенком и работу. Ведущая «Дома-2» надеется справиться и планирует приезжать на съемочную площадку по мере необходимости.

Телеведущая Ольга Орлова рассказала, что получила на дочь Анну первые документы. Этой новостью с поклонниками она поделилась в социальных сетях.