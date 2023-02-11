Тарасова рассказала о поездке на Донбасс

Виктория Тарасова вернулась из поездки на Донбасс, где она была с гуманитарной миссией. Во время поездки актриса навестила раненых бойцов в госпитале и привезла для них подарки, пообщалась с беженцами из Соледара и посетила детский центр.

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Звезда «Глухаря» побывала в Донецке. Город уже не такой, каким был три или четыре года назад, - призналась она журналистам «Московского Комсомольца»

«Донецк обесточен, люди сидят без воды. Им дают воду только один раз в три дня. Как мне сказали, взорвали трубу, по которой раньше шла вода», — рассказала Тарасова.

Но все – и местные жители, и российские военные, и взрослые и дети верят в победу над врагом, отметила актриса. В городах работают магазины и кафе.