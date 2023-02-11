Стало известно о серьезных психологических проблемах Бритни Спирс

Близкий к окружению певицы Бритни Спирс источник рассказал, что звезда страдает от психологических проблем, о которых фанаты даже не догадываются. Об этом пишет Page Six.

«Если бы люди знали настоящий медицинский статус Бритни, я думаю, это раскрыло бы, что ее психические проблемы гораздо серьезнее, чем люди думают», — подчеркнул инсайдер.

Он уточнил, что ни один человек за пределами близкого круга опекунских организаций не знает настоящий медицинский статус поп-звезды. Инсайдер считает, что Спирс не стоит вновь отдавать под полный контроль опекуна, даже если исполнительнице действительно нужна забота.