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19 минут назад

Источник рассказал о серьезных психологических проблемах Бритни Спирс

Газета.Ru

Близкий к окружению певицы Бритни Спирс источник рассказал, что звезда страдает от психологических проблем, о которых фанаты даже не догадываются. Об этом пишет Page Six.

Стало известно о серьезных психологических проблемах Бритни Спирс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если бы люди знали настоящий медицинский статус Бритни, я думаю, это раскрыло бы, что ее психические проблемы гораздо серьезнее, чем люди думают», — подчеркнул инсайдер.

Он уточнил, что ни один человек за пределами близкого круга опекунских организаций не знает настоящий медицинский статус поп-звезды. Инсайдер считает, что Спирс не стоит вновь отдавать под полный контроль опекуна, даже если исполнительнице действительно нужна забота.

Ранее Бритни Спирс отказалась жить с врачами вопреки переживаниям близких.

Шоу-бизнес,Бритни Спирс,
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