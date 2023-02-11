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24 минуты назад

Памела Андерсон рассказала о мечте стать монахиней

Lenta.ru

Актриса и модель Памела Андерсон в детстве мечтала стать монахиней и служить в церкви. Об этом она рассказала в недавнем интервью Дрю Берримор, пишет Daily Mail.

Памела Андерсон рассказала о мечте стать монахиней
Фото: соцсетисоцсети

По словам актрисы, она хотела быть монахиней или библиотекарем.

«А я как-то по другому пути пошла. Не знаю, что случилось. Я была в библиотеке каждый день, каждый день была на уроке рассказов, и действительно хотела там работать, а потом подумала: “Нет, я все-таки хочу быть монахиней”», — поделилась она.

Ранее Памела Андерсон вспомнила «резвую ночь» в посольстве Эквадора в Великобритании, которую она провела с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем. В своих мемуарах «Любовь к Памеле» актриса подробно описывает свою дружбу с Ассанжем, который сейчас находится в тюрьме Белмарш в Лондоне, борясь с решением об экстрадиции в США. Так, во время его семилетнего пербывания в посольстве Эквадора Андерсон была постоянным гостем Ассанжа.

Шоу-бизнес,Памела Андерсон,Wikileaks,
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