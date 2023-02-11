Галкин* сделал заявление о переносе концерта в Стамбуле

«Вы знаете, что в ближайшее время запланирован мой концерт в городе Стамбул. Недавно совсем, буквально за сутки до ужасающего землетрясения я анонсировал этот концерт. Безусловно, выражаю самые искренние соболезнования турецкому народу. Принял решение перечислить весь гонорар, который я получу за концерт в Стамбуле, в фонд помощи пострадавшим. Ну и, мне кажется, неуместным сейчас какие-то ни было концерты в Турции, поэтому мы с организатором решили перенести концерт», - заявил Галкин.