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7 минут назад

Галкин* сделал заявление о переносе концерта в Стамбуле

Ирина Лебедева

Максим Галкин активно гастролирует по миру с концертной программой. В том числе, на днях у него было запланировано выступление в Турции. Но из-за трагических событий в стране он был вынужден свой концерт перенести. Об этом юморист сообщил на своей страничке в социальной сети.

Галкин* сделал заявление о переносе концерта в Стамбуле
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«Вы знаете, что в ближайшее время запланирован мой концерт в городе Стамбул. Недавно совсем, буквально за сутки до ужасающего землетрясения я анонсировал этот концерт. Безусловно, выражаю самые искренние соболезнования турецкому народу. Принял решение перечислить весь гонорар, который я получу за концерт в Стамбуле, в фонд помощи пострадавшим. Ну и, мне кажется, неуместным сейчас какие-то ни было концерты в Турции, поэтому мы с организатором решили перенести концерт», - заявил Галкин.

Максим Галкин* изменился до неузнаваемости после переезда в Израиль

Как информирует Экспресс Газета, мероприятие предварительно перенесено на 27 апреля.

Народная артистка СССР Алла Пугачева уехала жить в Израиль с семьей. Примадонна поддержала политическую позицию супруга Максима Галкина.

*признан в РФ физлицом-иноагентом

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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