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1 час назад

Зрители устроили овации вставшему из инвалидного кресла Носкову

Ирина Лебедева

Николай Носков пережил тяжелый инсульт и уже несколько лет борется с его последствиями. Но несмотря на это, он совместно с продюсером Виктором Дробышем сделал программу «Живой», с которой гастролирует по российским городам.

Зрители устроили овации вставшему из инвалидного кресла Носкову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец дает концерты сидя в инвалидном кресле. Однако вследствие упорных занятий по реабилитации музыкант начал понемногу самостоятельно передвигаться, - пишет портал ctnews.ru.

Зал буквально взорвался овациями на состоявшемся накануне концерте в Екатеринбурге, когда Носков встал с кресла и помахал рукой своим поклонникам.

«Ощущает он себя прекрасно. Поет замечательно. Не может усидеть на стуле, периодически встает», - ранее высказался о здоровье музыканта его коллега и подопечный Виктора Дробыша IVAN.

Продюсер считает, что выступления на сцене помогают Носкову вновь почувствовать себя любимцем публики. По мнению Дробыша, без поддержки фанатов музыканту станет только хуже.

Шоу-бизнес,Николай Носков,Виктор Дробыш,
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