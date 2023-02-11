Зрители устроили овации вставшему из инвалидного кресла Носкову

Николай Носков пережил тяжелый инсульт и уже несколько лет борется с его последствиями. Но несмотря на это, он совместно с продюсером Виктором Дробышем сделал программу «Живой», с которой гастролирует по российским городам.
Певец дает концерты сидя в инвалидном кресле. Однако вследствие упорных занятий по реабилитации музыкант начал понемногу самостоятельно передвигаться, - пишет портал ctnews.ru.
Зал буквально взорвался овациями на состоявшемся накануне концерте в Екатеринбурге, когда Носков встал с кресла и помахал рукой своим поклонникам.
«Ощущает он себя прекрасно. Поет замечательно. Не может усидеть на стуле, периодически встает», - ранее высказался о здоровье музыканта его коллега и подопечный Виктора Дробыша IVAN.
Продюсер считает, что выступления на сцене помогают Носкову вновь почувствовать себя любимцем публики. По мнению Дробыша, без поддержки фанатов музыканту станет только хуже.