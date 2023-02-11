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6 минут назад

Сябитова рассказала о своем принципе в отношениях

Ирина Лебедева

Роза Сябитова призналась, что в личных отношениях всегда придерживалась принципа, что любовь – не самое главное в жизни. Еще бабушка внушала ей, что главное – удачно выйти замуж, тогда все будет хорошо. Роза так и старалась поступать – своих мужей она выбирала по расчету.

Сябитова рассказала о своем принципе в отношениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я с юности была нацелена именно на этот вариант — быть любимой и хорошо жить. А романтичной я никогда не была. Вышла замуж так, как советовала бабушка, и нисколько в этом не разочаровалась», - сообщила телесваха.

По ее словам, девушке стоит идти под венец только с тем, кто любит ее. При этом совсем не обязательно любить самой. Супруг, который влюблен, всегда будет заботиться и оберегать свою жену. В этом и есть секрет крепкой семьи, которая сможет существовать долгие годы.

Тем не менее, Сябитова сейчас одинока, - пишет teleprogramma.pro. Телеведущая была замужем дважды. Первым ее мужем был Михаил Сябитов. В браке у пары родилось двое детей – сын Денис и дочь Ксения. Но спустя год после рождения дочери Михаил умер от инфаркта.

Вторым супругом Розы стал инструктор по фитнесу Юрий Андреев. Спустя три года телесваха подала документы на развод. СМИ писали, что мужчина позволял себе рукоприкладство.

Недавно телеведущая Роза Сябитова заинтриговала многих поклонников передачи «Давай поженимся!» своими предложениями по улучшению проекта. Знаменитая сваха считает, что зрителям было бы интересно увидеть среди звезд проекта не только женщин зрелого возраста, но и их молодую коллегу.

Шоу-бизнес,Юрий Андреев,Роза Сябитова,
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