В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Джигурда заступился за уехавших из страны Милохина и Моргенштерна*

Ирина Лебедева

Никита Джигурда считает, что уехавшие из страны Алишер Моргенштерн* и Даня Милохин заслуживают снисхождения. Молодые ребята просто наделали ошибок, а как их исправить, пока не понимают. Тем не менее, у обоих музыкантов – огромная аудитория поклонников, что доказывает их талантливость, - рассказал эпатажный актер журналистам 5 Канала.

Джигурда заступился за уехавших из страны Милохина и Моргенштерна*
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Джигурда, он и сам давно открыл у себя талант писать стихи для рэпа. Но в его молодости это музыкальное направление не было распространено. Но сейчас он этим занимается с удовольствием, ориентируясь на молодых представителей шоу-бизнеса. Никита уверен – ветеранам есть чему у них поучиться.

С творчеством Моргенштерна его познакомила собственная дочь. И он стал его поклонником.

«Моя дочка звонит: «Папа, ты знаешь Моргенштерна?» Я от нее о нем и узнал. Я — за молодняк, я — противник охоты на «ведьм», — сообщил Джигурда

По словам шоумена, он часто получает предложения о сотрудничестве, но выбирает немногие.

«Я сейчас открыт к сотрудничеству, молодые тоже предлагают, но, как правило, форма яркая, классная, но у текста нет глубины, я в таком не участвую», - резюмировал Джигурда.

Ранее Джигурда заявил, что российские артисты, поддавшиеся русофобской истерии, «сами себя наказали».

*Признан иноагентом в РФ

Шоу-бизнес,Даня Милохин,Никита Джигурда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители