Джигурда заступился за уехавших из страны Милохина и Моргенштерна*

Никита Джигурда считает, что уехавшие из страны Алишер Моргенштерн* и Даня Милохин заслуживают снисхождения. Молодые ребята просто наделали ошибок, а как их исправить, пока не понимают. Тем не менее, у обоих музыкантов – огромная аудитория поклонников, что доказывает их талантливость, - рассказал эпатажный актер журналистам 5 Канала.

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Как отметил Джигурда, он и сам давно открыл у себя талант писать стихи для рэпа. Но в его молодости это музыкальное направление не было распространено. Но сейчас он этим занимается с удовольствием, ориентируясь на молодых представителей шоу-бизнеса. Никита уверен – ветеранам есть чему у них поучиться.

С творчеством Моргенштерна его познакомила собственная дочь. И он стал его поклонником.

«Моя дочка звонит: «Папа, ты знаешь Моргенштерна?» Я от нее о нем и узнал. Я — за молодняк, я — противник охоты на «ведьм», — сообщил Джигурда

По словам шоумена, он часто получает предложения о сотрудничестве, но выбирает немногие.

«Я сейчас открыт к сотрудничеству, молодые тоже предлагают, но, как правило, форма яркая, классная, но у текста нет глубины, я в таком не участвую», - резюмировал Джигурда.

Ранее Джигурда заявил, что российские артисты, поддавшиеся русофобской истерии, «сами себя наказали».