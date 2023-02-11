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31 минуту назад

Народный артист Александр Филиппенко уехал из России

Слово и Делоиещё 1

Народный артист России Александр Филиппенко был уволен изтеатра Моссовета и уехал в Литву. Об этом СМИ сообщила его дочь Александра.

Народный артист Александр Филиппенко уехал из России
Фото: ТАССТАСС

Сам актер отметил, что решение театра не продлевать контрактбыло плановым. Филиппенко объяснил, что в спектакли с его участием теперь введены вторые составы. Решение об этом руководство театра Моссовета приняло заранее, рассказал «Интерфаксу» актер.

Он добавил, что уехал к дочери. В пресс-службе театра уточнили,что Филиппенко предупредил об отъезде «на длительное лечение за границу».

Однако народный артист остается «приглашенным актером».

Шоу-бизнес,Александр Филиппенко,
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