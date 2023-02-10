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1 час назад

Дрейка вызвали в суд по делу об убийстве XXXTentacion

Lenta.ru

Канадского рэпера Дрейка обязали явиться в суд по делу об убийстве XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Онфрой), которое произошло в 2018 году. Об этом пишет Complex.

Дрейка вызвали в суд по делу об убийстве XXXTentacion
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Защита одного из обвиняемых в убийстве рэпера потребовала вызвать Дрейка для дачи показаний. С ними у XXXTentacion был конфликт на музыкальной почве. Решение привлечь исполнителя связано с публикацией, которая однажды появилась в соцсетях погибшего рэпера: «Если кто-то попытается меня убить — это будет Дрейк». Затем музыкант заявил, что его взломали. Он был убит четыре месяца спустя в возрасте 20 лет.

Дата слушания назначена на 24 февраля, Дрейк подключится при помощи Zoom.

Ранее Роберт Аллен, один из четырех обвиняемых в убийстве XXXTentacion, рассказал о событиях, предшествовавших преступлению. Аллен признал себя виновным по обвинению в убийстве рэпера в августе 2022 года и согласился дать показания против других подсудимых. По словам мужчины, он не решался совершить нападение и призывал соучастников — Майкла Боутрайта, Дедрика Уильямса и Трейвона Ньюсома — отказаться от плана.

О смерти рэпера стало известно 18 июня 2018 года. Двое вооруженных людей напали на музыканта, когда он находился в своей машине. Один из нападавших выстрелил в XXXTentacion из пистолета. Онфрой умер в больнице от ранения, перед этим впав в кому.

Шоу-бизнес,Роберт Аллен,
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