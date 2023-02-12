Гороскоп на 13 февраля 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Овнам нужно будет в этот день заняться каким-то социально значимым делом. Звёзды советуют вам перенести свои собственные задачи на другое время. ТЕЛЬЦЫ Звёзды говорят, 13 февраля планы Тельцов могут оказаться под угрозой из-за обстоятельств непреодолимой силы. Придётся действовать по обстоятельствам. БЛИЗНЕЦЫ Близнецам не стоит рассчитывать на кого бы то ни было в этот день. Звёзды говорят, вашими лучшими помощниками 13 февраля будут ваши собственные навыки, опыт и интуиция. РАКИ Если 13 февраля Ракам придётся делать что-то за других, им необходимо будет вложить в процесс всю душу и все своё мастерство, говорят звёзды. Иначе ваш авторитет может пошатнуться. ЛЬВЫ Львам не стоит в этот день экономить на здоровье. Этого, безусловно, никогда не нужно делать, однако 13 февраля вы можете подложить своему организму свинью. ДЕВЫ 13 февраля Девам пригодится чужое мнение. Не бойтесь спрашивать, уточнять, выяснять. Иначе потом придётся устранять последствия своей самостоятельности. ВЕСЫ Весам в этот понедельник придётся решать какие-то сложные задачи, говорят звёзды. Если вы будете сомневаться в своих силах, обратитесь за помощью. 13 февраля это будет мудрым решением. СКОРПИОНЫ Скорпионы в этот день смогут сделать практически невозможное, если только позволят кому-то помочь себе, говорят звёзды. И призывают вас не перетягивать одеяло на себя 13 февраля. СТРЕЛЬЦЫ 13 февраля Стрельцам придётся отстаивать свою позицию. Возможно, перед большим количеством людей. Звёзды советуют вам в этот понедельник быть готовым к провокациями. КОЗЕРОГИ Козероги в этот понедельник должны будут с чем-то определиться, говорят звёзды. Поставить точку, сделать решительный шаг, отказаться от чего-то… После 13 февраля что-то должно поменяться в вашей жизни. ВОДОЛЕИ Водолеям нужно повысить градус подозрительности, говорят звёзды. И предупреждают: 13 февраля рядом с вами могут оказаться "оборотни". РЫБЫ Рыбы рискуют в этот день поддаться соблазнам. Звёзды призывают вас с самого утра зарядить силу воли на полную. И на всякий случай не злоупотреблять спиртными напитками. Фото: unsplash.com