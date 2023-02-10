Федук обматерил Элджея, выпустившего новую песню

Рэпер Элджей выпустил новый трек под названием «Harakiri». Обложкой песни он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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В композиции поется об «одиноком самурае посреди горячих тел». Описывая новый трек, Элджей рассуждает о перерождении и том, что стоит «убить себя старого».

В комментариях под постом с анонсом песни певец Федук (Feduk) раскритиковал коллегу и нецензурно выразился в его адрес.

«Ты *** мамин, а не самурай! И мой куплет даже не думай на свой [альбом] брать», — написал музыкант.

Пока неясно, о каком куплете идет речь.