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19 минут назад

Федук обматерил Элджея, выпустившего новую песню

Газета.Ru

Рэпер Элджей выпустил новый трек под названием «Harakiri». Обложкой песни он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Федук обматерил Элджея, выпустившего новую песню
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В композиции поется об «одиноком самурае посреди горячих тел». Описывая новый трек, Элджей рассуждает о перерождении и том, что стоит «убить себя старого».

В комментариях под постом с анонсом песни певец Федук (Feduk) раскритиковал коллегу и нецензурно выразился в его адрес.

«Ты *** мамин, а не самурай! И мой куплет даже не думай на свой [альбом] брать», — написал музыкант.

Пока неясно, о каком куплете идет речь.

В 2017 Элджей и Федук выпустили песню «Розовое вино». После этого между артистами произошел конфликт, в ходе которого Элджей утверждал, что команда Федука опубликовала клип на композицию без его одобрения.

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