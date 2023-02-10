Федук обматерил Элджея, выпустившего новую песню

Рэпер Элджей выпустил новый трек под названием «Harakiri». Обложкой песни он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
В композиции поется об «одиноком самурае посреди горячих тел». Описывая новый трек, Элджей рассуждает о перерождении и том, что стоит «убить себя старого».
В комментариях под постом с анонсом песни певец Федук (Feduk) раскритиковал коллегу и нецензурно выразился в его адрес.
«Ты *** мамин, а не самурай! И мой куплет даже не думай на свой [альбом] брать», — написал музыкант.
Пока неясно, о каком куплете идет речь.
В 2017 Элджей и Федук выпустили песню «Розовое вино». После этого между артистами произошел конфликт, в ходе которого Элджей утверждал, что команда Федука опубликовала клип на композицию без его одобрения.