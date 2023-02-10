Волочкова получила открытую травму ноги

Балерина Анастасия Волочкова ударилась о край металлической конструкции во время выступления. Об этом она сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Умудрилась об клетку удариться. Нога так болит, кровища шла сильно», — пишет звезда в личном блоге.

В результате Волочкова получила открытую травму голени.

Накануне балерина выступила в шоу «Балерина и Кукла в зазеркалье цирка» с Таней Тузовой. Несмотря на недавний скандал с «пьяным» интервью артистки, ей удалось собрать полный зал.