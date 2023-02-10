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1 час назад

Анастасия Волочкова получила открытую травму ноги на выступлении

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова ударилась о край металлической конструкции во время выступления. Об этом она сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Волочкова получила открытую травму ноги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Умудрилась об клетку удариться. Нога так болит, кровища шла сильно», — пишет звезда в личном блоге.

В результате Волочкова получила открытую травму голени.

Накануне балерина выступила в шоу «Балерина и Кукла в зазеркалье цирка» с Таней Тузовой. Несмотря на недавний скандал с «пьяным» интервью артистки, ей удалось собрать полный зал.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что один из бывших возлюбленных вновь пытается завоевать ее внимание. По словам артистки, она провела с экс-избранником романтический вечер.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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