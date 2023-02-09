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50 минут назад

Отца Киркорова госпитализировали

Lenta.ru

Певца Бедроса Киркорова, отца Филиппа Киркорова, госпитализировали. Об этом сообщила представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская, пишет РИА Новости.

Отца Киркорова госпитализировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Успенская добавила, что в настоящее время состояние артиста выясняют врачи.

О том, что Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь после жалоб на плохое самочувствие, ранее сообщил Telegram-канал Mash. Согласно информации канала, артисту было сложно дышать, также у него снизилось давление. Симптомы сохранялись на протяжении двух дней, из-за чего его сиделка решила обратиться за помощью к врачам. Выяснилось, что в одном из легких исполнителя скопилось много жидкости.

31 января Бедроса Киркорова госпитализировали в среднетяжелом состоянии. У него наблюдались нарушения работы сердца, одышка и отеки. Тогда врачи диагностировали Киркорову-старшему ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения. За два месяца до госпитализации Киркорову установили кардиостимулятор.

Шоу-бизнес,Екатерина Успенская,Филипп Киркоров,
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