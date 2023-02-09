Отца Киркорова госпитализировали

О том, что Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь после жалоб на плохое самочувствие, ранее сообщил Telegram-канал Mash. Согласно информации канала, артисту было сложно дышать, также у него снизилось давление. Симптомы сохранялись на протяжении двух дней, из-за чего его сиделка решила обратиться за помощью к врачам. Выяснилось, что в одном из легких исполнителя скопилось много жидкости.