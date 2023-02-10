Собчак упрекнула Канделаки в публикации ее личных данных

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в новом эпизоде своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» раскритиковала Тину Канделаки.
«С шашкой наголо летит Канделаки, которая с огромным наслаждением публикует фото моего второго паспорта. Почему-то с перепутанными данными, но ладно. Понимаю, что незаконная публикация личных данных — ничто для людей, которым позволено все», — говорит Собчак в программе.
По словам журналистки, она получила гражданство Израиля для того, чтобы защитить себя и свою семью.
«Мир стал рушиться. Пока паспорта у меня не было, я прямо говорила, что у меня его нет», — отметила Собчак.
В октябре 2022 года Тина Канделаки опубликовала фото израильского паспорта Ксении Собчак. Она также напомнила, что телеведущая отрицала наличие у себя этого документа.