Агутин показал редкие фото дочери от Варум в день ее рождения

Певец Леонид Агутин показал в соцсетях редкие фото дочери от Анжелики Варум в день ее рождения. Елизавете-Марии 9 февраля исполнилось 24 года.
«Вот уже 24 года родители любят тебя, гордятся тобой и верят в твою звезду. Это значит, верят в твою удачу и счастье, добытое в борьбе. То, что мир несовершенен, даже интересно, а то, что коварен и жесток, вызывает порой удушливое ощущение несправедливости и страха. Лизончик, ты красивый человек. Я более чем доволен нашим результатом. Желаю тебе победы в этой битве под названием жизнь. Желаю счастья от всего своего папиного сердца. P.S. Два раза использовал в тексте слово счастье. Ну ок, так пусть будет двойной пакет», — написал музыкант.
Девушка давно живет в Майами, там она и решила стать певицей, пойдя по стопам родителей. В подростковом возрасте дочь артистов основала свою рок-группу «Without Gravity», а в 2022 году Елизавета-Мария с коллективом «Bruvvy» уже выступала на разогреве у Джона Бон Джови.
Анжелика Варум признавалась, что воспитание ребенка не далось ей легко. Девочка выросла в США с бабушкой и дедом, и, «познакомившись» с родителями, она показала характер. Певица говорила, что ей пришлось на время стать «цербером», а сейчас у них доверительные, дружеские отношения.
Ранее Леонид Агутин публично признался в любви Анжелике Варум и поздравил с годовщиной.