Продюсер объяснил уход Агутина и Билана из «Голоса»

Продюсер Павел Рудченко объяснил уход певцов Леонида Агутина и Димы Билана из наставников шоу «Голос». Как сообщает BLITZ+, по его мнению, руководство Первого канала решило провести «рокировку» жюри ради обновления передачи.

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«Возможно, рейтинги хотят увеличить, проект вывести на новый уровень. Столько сезонов прошло — нужно что-то изменить», — заявил Рудченко.

Напомним, что в новом сезоне шоу наставниками станут Владимир Пресняков,Баста, Антон Беляев и Полина Гагарина. Его съемки стартовали в павильоне «Мосфильма» 7 февраля — сейчас там идут слепые прослушивания, в ходе которых наставники отбирают себе команды исполнителей.