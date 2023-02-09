Продюсер объяснил уход Агутина и Билана из «Голоса»

Продюсер Павел Рудченко объяснил уход певцов Леонида Агутина и Димы Билана из наставников шоу «Голос». Как сообщает BLITZ+, по его мнению, руководство Первого канала решило провести «рокировку» жюри ради обновления передачи.
«Возможно, рейтинги хотят увеличить, проект вывести на новый уровень. Столько сезонов прошло — нужно что-то изменить», — заявил Рудченко.
Напомним, что в новом сезоне шоу наставниками станут Владимир Пресняков,Баста, Антон Беляев и Полина Гагарина. Его съемки стартовали в павильоне «Мосфильма» 7 февраля — сейчас там идут слепые прослушивания, в ходе которых наставники отбирают себе команды исполнителей.
Агутин и Билан были наставниками в первых трех, пятом, шестом и десятом сезонах «Голоса». Место ведущего в новых выпусках заняла Яна Чурикова, которая ранее уже вела проект «Голос.Дети» — она заменила ушедшего в творческий отпуск Дмитрия Нагиева.