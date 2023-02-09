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32 минуты назад

Продюсер объяснил уход Агутина и Билана из «Голоса»

Никита Бородкин

Продюсер Павел Рудченко объяснил уход певцов Леонида Агутина и Димы Билана из наставников шоу «Голос». Как сообщает BLITZ+, по его мнению, руководство Первого канала решило провести «рокировку» жюри ради обновления передачи.

Продюсер объяснил уход Агутина и Билана из «Голоса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возможно, рейтинги хотят увеличить, проект вывести на новый уровень. Столько сезонов прошло — нужно что-то изменить», — заявил Рудченко.

Напомним, что в новом сезоне шоу наставниками станут Владимир Пресняков,Баста, Антон Беляев и Полина Гагарина. Его съемки стартовали в павильоне «Мосфильма» 7 февраля — сейчас там идут слепые прослушивания, в ходе которых наставники отбирают себе команды исполнителей.

Агутин и Билан были наставниками в первых трех, пятом, шестом и десятом сезонах «Голоса». Место ведущего в новых выпусках заняла Яна Чурикова, которая ранее уже вела проект «Голос.Дети» — она заменила ушедшего в творческий отпуск Дмитрия Нагиева.

Шоу-бизнес,Антон Беляев,Яна Чурикова,Дима Билан,Полина Гагарина,Владимир Пресняков,Леонид Агутин,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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