Гузееву заподозрили в получении паспорта Израиля

Сама телеведущая сообщала о том, что уехала в Тель-Авив на отдых.
Телеведущую Ларису Гузееву заподозрили в получении израильского паспорта. В Telegram-канале «Голос Израиля» появилось фото телеведущей.
Отмечается, что снимок сделан в отделении МВД. На нем телеведущая сидит в очереди и показывает сидящему рядом мужчине что-то в своем телефоне. Пользователи сети обрушились с критикой на Ларису Гузееву. Они отметили, что телеведущая собиралась уехать в Израиль всего на неделю, чтобы отдохнуть со своим супругом. Некоторые пользователи отметили, что сейчас все бегут в Израиль, отметив, что страна не резиновая.
Сама телеведущая опровергала слухи о том, что собирается переехать в Израиль. Она сообщила, что приехала в Тель-Авив вместе со своим супругом на отдых. Пробыть там она планировала всего неделю.