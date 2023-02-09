Гузееву заподозрили в получении паспорта Израиля

Отмечается, что снимок сделан в отделении МВД. На нем телеведущая сидит в очереди и показывает сидящему рядом мужчине что-то в своем телефоне. Пользователи сети обрушились с критикой на Ларису Гузееву. Они отметили, что телеведущая собиралась уехать в Израиль всего на неделю, чтобы отдохнуть со своим супругом. Некоторые пользователи отметили, что сейчас все бегут в Израиль, отметив, что страна не резиновая.