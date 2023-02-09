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18 минут назад

Телеведущую Ларису Гузееву заподозрили в получении паспорта Израиля

runews24.ruиещё 1

Сама телеведущая сообщала о том, что уехала в Тель-Авив на отдых.

Гузееву заподозрили в получении паспорта Израиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущую Ларису Гузееву заподозрили в получении израильского паспорта. В Telegram-канале «Голос Израиля» появилось фото телеведущей.

Telegram-канал "Голос Израиля"

Отмечается, что снимок сделан в отделении МВД. На нем телеведущая сидит в очереди и показывает сидящему рядом мужчине что-то в своем телефоне. Пользователи сети обрушились с критикой на Ларису Гузееву. Они отметили, что телеведущая собиралась уехать в Израиль всего на неделю, чтобы отдохнуть со своим супругом. Некоторые пользователи отметили, что сейчас все бегут в Израиль, отметив, что страна не резиновая.

Сама телеведущая опровергала слухи о том, что собирается переехать в Израиль. Она сообщила, что приехала в Тель-Авив вместе со своим супругом на отдых. Пробыть там она планировала всего неделю.

Шоу-бизнес,Телевидение,Лариса Гузеева,
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