Девам потребуется изобретательность, а Ракам стоит прислушаться к интуиции: гороскоп на четверг, 9 февраля

Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 февраля.

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Этот благоприятный день лучше всего посвятить обсуждению профессиональных вопросов и всего остального, касающегося бизнеса и развития вашей карьеры. Вы будете полны сил и энергии, чтобы осуществить то, что прежде казалось вам почти невозможным и преодолеть любые возникшие на пути преграды. Новые знакомства окажутся весьма полезными, а старые друзья сделают вам какое-то интересное предложение. Вы отлично справитесь с работой, требующей сосредоточенности, внимательности и аккуратности. То, что раньше казалось вам скучным и утомительным, нисколько вас не напряжет и дастся легко.

Этот день обещает быть довольно напряженным, но вы из любой сложившейся ситуации найдете достойный выход. Главное – это держать под контролем свои негативные эмоции и не показывать свое дурное расположение духа тем, кто ни в чем не виноват. Избегайте участия в сомнительных авантюрах и, вообще, не рискуйте. Этот день совсем не подходит для того, чтобы ставить на карту что-то ценное и дорогое вам. Споры и разногласия с окружающими будут возникать чаще обычного, причем, вы сами, в основном, станете выступать их инициатором. Не исключено, что вы поссоритесь с человеком, от которого в вашей жизни многое зависит.

Большую часть дня вам придется посвятить чужим делам и исправлению допущенных другими людьми ошибок. Как ни удивительно, но это не покажется вам ни скучным, ни утомительным: вы справитесь со всем на «отлично» и не станете никому жаловаться. После обеда вас ожидает знакомство, полезное в профессиональном плане, или же вы, наконец, встретитесь со старым другом, по общению с которым сильно скучали. Лучше всего вам будут удаваться необычные дела, требующие фантазии и творческого подхода. В личной жизни могут произойти значительные перемены – будьте готовы.

Сегодня вы быстро и легко справитесь с любыми задачами, а все потому, что сможете разглядеть то, что прежде оставалось незамеченным и разберетесь в любой неоднозначной ситуации. Весьма полезными окажутся подсказки вашей интуиции: благодаря им вы получите ответы на важные для вас вопросы. Успешно пройдут важные деловые встречи и переговоры, причем, даже на самом высоком уровне. Вторая половина дня будет более насыщенной и интересной. В это время может произойти какое-то невероятное совпадение или удивительное происшествие, которое на порядок поднимет вам настроение.

Первая половина дня обещает быть весьма напряженной. На это время нежелательно планировать ничего важного, поскольку вам будет нелегко с этими делами справиться, да и вероятность ошибок весьма высока. Зачастую вы будете тратить драгоценное время на бессмысленные споры и выяснение отношений с окружающими, вместо того, чтобы заниматься чем-то стоящим и полезным. Воздержитесь от принятия решений, касающихся финансов, инвестиций или покупок. После обеда наступит более удачный период. Перед вами появится новая цель, а вскоре и представится возможность максимально к ней приблизиться. Вечером вам может поступить неожиданное заманчивое предложение.

Будьте настойчивы и изобретательны – именно эти качества потребуются вам сегодня для успеха. Там, где все остальные будут лишь только топтаться на месте или пасовать перед препятствиями, вы обязательно найдете способ продвигаться вперед. Деловые отношения, которые сегодня завяжутся, могут вскоре принять неформальный характер – дружеский или романтический. Вечером близкие люди могут заставить вас поволноваться. Вы отнесетесь к их проблемам со всей серьезностью и без раздумий броситесь на помощь тому, кто вам дорог. Вши старания будут не напрасными – вы преодолеете все трудности.

Сегодня вы сможете избежать многих проблем благодаря практичности и здравомыслию. Постарайтесь не витать в мире иллюзий и смотрите на вещи реально. Только при таком подходе никому не удастся злоупотребить вашей доверчивостью или добротой. Также сегодня не рекомендуется участвовать в каких-либо финансовых проектах, особенно, вызывающих у вас хотя бы каплю сомнения: вряд ли получится разбогатеть, а вот потерять можете многое. Вечером вероятны трудности в общении с близкими людьми: сегодня они будут склонны подвергать ваши идеи критике и напоминать о старых промахах и ошибках.

Сегодня вы будете мечтать о ясности, определенности и простых решениях, но, как это ни печально, надеяться на это не стоит. Ситуация будет складываться настолько запутанная и неоднозначная, что вам потребуется немало времени, чтобы во всем разобраться. Люди, которые уже не раз помогали вам хорошим советом, на этот раз вряд ли смогут сказать вам что-то толковое. Между тем, у вас есть все шансы добиться в работе успеха, только ради этого вам, скорее всего, придется отложить отдых и другие приятные дела. Воздержитесь сегодня от незапланированных покупок: в этот день ваши приобретения вряд ли окажутся удачными и выгодными.

Этот удачный день обещает быть очень плодотворным, особенно, если вы не станете витать в облаках, а будете реально смотреть на вещи. Благодаря практичности вы избежите любых промахов и ошибок. Также сегодня вам выпадет возможность заняться чем-то новым, невероятно увлекательным, а заодно научиться чему-то полезному, что вскоре вам обязательно пригодится. Деловые переговоры могут пройти довольно напряженно, но это в том случае, если вы станете поддаваться на провокации и реагировать излишне эмоционально там, где нужно бы сохранять спокойствие. Решением самых сложных вопросов лучше заниматься самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи.

Вас ожидает непростое начало дня. В это время вы будете вынуждены решать сложные задачи и общаться с неприятными вам людьми. Запаситесь терпением и старайтесь никому не демонстрировать своих эмоций. Для вас же будет лучше, если окружающие не будут даже догадываться о том, что вы думаете и чувствуете. После обеда ситуация начнет меняться в лучшую сторону, но лишь вечером вы почувствуете себя комфортно и умиротворенно. Также в этот день может произойти знакомство, которое положит начало романтическим отношениям: постарайтесь не подгонять события.

Сегодня ваша главная задача – ни с кем не ссориться. Ведите себя максимально дружелюбно – так вы избежите многих неприятных моментов и конфликтов. Необходимо сохранить добрые отношения с коллегами и начальством, иначе даже с привычной работой вам потом будет трудно справляться. В вопросах, связанных с деньгами и ценным имуществом, нужна предельная осторожность. Из-за легкомысленного настроя рискуете потратить значительную сумму, а из-за невнимательности – потерять что-то важное и дорогое.