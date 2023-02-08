Лепса исключили из санкционного списка США

Министерство финансов США исключило из санкционного списка певца Григория Лепса . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление американского ведомства.

Напомним, что Лепс попал под санкции в 2013 году. Причиной стала его работа на одного из лидеров преступной группировки Brothers' Circle Владиславом Леонтьевым. По данным Минфина США, Лепс содействовал главе организации в перевозке денег. В итоге певцу запретили въезд в страну и наложили арест на все его активы.