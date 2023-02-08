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48 минут назад

Лепса исключили из санкционного списка США

Елена Прошина

Министерство финансов США исключило из санкционного списка певца Григория Лепса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление американского ведомства.

Лепса исключили из санкционного списка США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Лепс попал под санкции в 2013 году. Причиной стала его работа на одного из лидеров преступной группировки Brothers' Circle Владиславом Леонтьевым. По данным Минфина США, Лепс содействовал главе организации в перевозке денег. В итоге певцу запретили въезд в страну и наложили арест на все его активы.

Лепс рассказал о новых отношениях после развода

Также Минфин США исключил из санкционного списка Леонтьева и еще одного криминального авторитета из республики бывшего СССР Игоря Шлыкова.

Шоу-бизнес,Игорь Шлыков,Григорий Лепс,Казначейство США,
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