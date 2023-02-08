Эштон Катчер оглох на одно ухо из-за редкого заболевания

Последнее время 45-летнему актеру нелегко выходить на красные дорожки. В 2019 году Эштон Катчер перенес крайне редкую форму васкулита и стал хуже видеть и слышать. За несколько лет он смог восстановить здоровье и вернуться к работе, но последствия тяжелой болезни до сих пор дают о себе знать.

Фото: Super.ru Super.ru

На днях Эштон появился на премьере картины «К тебе или ко мне?», в которой снялся вместе с Риз Уизерспун. Как положено, они фотографировались на красной дорожке, а журналисты не могли не отметить странное поведение актера. Эштон вел себя подозрительно неловко и взволнованно плюс постоянно держался на расстоянии от партнерши по фильму.

Через несколько дней Катчер все-таки объяснил свои метания под прицелом фотокамер.

«Я плохо слышу, в одном ухе — почти ничего, — рассказал он в подкасте Chicks in the Office. — Я не понимаю, кто зовет меня, но понимаю, что голосов много: "Риз! Эштон! Сюда! Посмотри вот так!" В определенный момент ты такой: "Боже, так вот где это... Смотреть на камеру? Понял. Мы закончили? Потрясающе"».

Актер добавил, что помимо глухоты у его поведения есть еще одна причина. Оказывается, он не хотел, чтобы их с Риз заподозрили в романе.

«Если бы я обнял ее и был с ней дружелюбен, все сказали бы, что у нас отношения», — признался селебрити.