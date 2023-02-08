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26 минут назад

Долина отказала сделавшему ей на концерте предложение фанату

Елена Прошина

Певица Лариса Долина отказала поклоннику, который сделал ей предложение руки и сердца во время концерта в Сургуте. Об этом «Вестнику Сургутского района» сообщил очевидец событий Валерий Жилкин.

Долина отказала сделавшему ей на концерте предложение фанату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сделать предложение певице осмелился пожилой мужчина. Он подошел к сцене в перерыве между песнями. Сначала он вручил Долиной букет цветов, а после протянул коробку с кольцом и предложил ей выйти за него замуж. Певицу смутила эта ситуация. Сначала она приняла подарок, но после предложения вернула мужчине, сказав, что не может его взять.

Мужчина не стал отчаиваться и попросил Долину оставить кольцо себе в качестве знака восхищения. Певица уступила поклоннику и забрала подарки.

«Мне надо выдохнуть», — сказала после этого Долина и продолжила выступление.

Концерт певицы в Сургуте прошел в Сургуте 5 февраля. В его рамках Долина представляла свою новую программу «Лучшее».

Шоу-бизнес,Лариса Долина,
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