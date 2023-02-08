Долина отказала сделавшему ей на концерте предложение фанату

Певица Лариса Долина отказала поклоннику, который сделал ей предложение руки и сердца во время концерта в Сургуте . Об этом «Вестнику Сургутского района» сообщил очевидец событий Валерий Жилкин.

По его словам, сделать предложение певице осмелился пожилой мужчина. Он подошел к сцене в перерыве между песнями. Сначала он вручил Долиной букет цветов, а после протянул коробку с кольцом и предложил ей выйти за него замуж. Певицу смутила эта ситуация. Сначала она приняла подарок, но после предложения вернула мужчине, сказав, что не может его взять.