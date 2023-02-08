Актер Эштон Кутчер оглох на одно ухо

45-летний американский актер Эштон Кутчер в беседе с авторами подкаста Chicks in the Office рассказал, что мучается из-за осложнений волчанки (васкулита), мешающих ему на красной дорожке. Об этом сообщает издание People.

Кутчер пожаловался, что после болезни частично оглох. Из-за потери слуха, объяснил актер, он не слышал фотографов светской хроники и выглядел странно на недавней премьере романтической комедии «К тебе или ко мне?», в которой сыграл с Риз Уизерспун.

О том, что Эштон Кутчер перенес волчанку, стало известно в августе 2022 года. Он признавался, что заболевание также повлияло на его опорно-двигательный аппарат. Ему понадобилось около года для восстановления.