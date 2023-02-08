В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
48 минут назад

Ксения Собчак оценила наряд Татьяны Навки для похода на каток в 400 тысяч рублей

Газета.Ru

Журналистка Ксения Собчак подсчитала стоимость наряда фигуристки Татьяны Навки для похода на каток. Соответствующий пост Собчак опубликовала в своем Telegram-канале.

Собчак подсчитала стоимость наряда Навки для похода на каток
Фото: jasmin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)jasmin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Несколько дней назад Татьяна Навка опубликовала в Instagram* фотографию, сделанную на ГУМ-катке на Красной площади. На снимке фигуристка запечатлена вместе со своей младшей дочерью Надеждой, подругой, певицей Жасмин, и ее наследницей Маргаритой.

Ксения Собчак обратила внимание на то, во что одета олимпийская чемпионка в танцах на льду. В частности, на ней были пуховик Prada (255 тыс. руб.), кожаные ботинки того же бренда (150 тыс. руб.) и бейсболка 9Forty (3 199 руб.). Общая стоимость наряда — 408 199 руб.

"Идеальный лук на каток: Навка. Очень стильно выглядит. Вообще считаю, что олимпийская чемпионка и владелица успешного шоу может себе позволить. У меня у самой такой же пуховик и говнодавы, кстати", — похвалила Собчак Навку.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Ксения Собчак оправдалась за серьги в цветах украинского флага.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Татьяна Навка,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители