Собчак подсчитала стоимость наряда Навки для похода на каток

Журналистка Ксения Собчак подсчитала стоимость наряда фигуристки Татьяны Навки для похода на каток. Соответствующий пост Собчак опубликовала в своем Telegram-канале.

Фото: jasmin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) jasmin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Несколько дней назад Татьяна Навка опубликовала в Instagram* фотографию, сделанную на ГУМ-катке на Красной площади. На снимке фигуристка запечатлена вместе со своей младшей дочерью Надеждой, подругой, певицей Жасмин, и ее наследницей Маргаритой.

Ксения Собчак обратила внимание на то, во что одета олимпийская чемпионка в танцах на льду. В частности, на ней были пуховик Prada (255 тыс. руб.), кожаные ботинки того же бренда (150 тыс. руб.) и бейсболка 9Forty (3 199 руб.). Общая стоимость наряда — 408 199 руб.

"Идеальный лук на каток: Навка. Очень стильно выглядит. Вообще считаю, что олимпийская чемпионка и владелица успешного шоу может себе позволить. У меня у самой такой же пуховик и говнодавы, кстати", — похвалила Собчак Навку.