Актер "Папиных дочек" признался, что от него ушла жена

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале "Папины дочки", рассказал о разрыве с супругой. Его слова цитирует kp.ru. Артист признался, что жена ушла от него после полученной травмы ног.
"У нее сейчас другой мужчина. Сказала: мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал", - поделился Казаков.
По словам актера, он перестал узнавать экс-супругу и столкнулся с ощущением, что возлюбленную подменили.
"Она меня обвиняла даже в том, что я лежал в реанимации и она свое 30-летие нормально из-за этого не встретила. То есть "умирал и все испортил", - вспоминает Казаков.
В 2020 году актер оступился и упал с 12-метровой высоты. Он долгое время передвигался на инвалидной коляске и костылях. Сейчас Казаков восстанавливается при помощи аппарата Илизарова.