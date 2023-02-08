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1 час назад

Актер "Папиных дочек" Михаил Казаков признался, что от него ушла жена

Газета.Ruиещё 2

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале "Папины дочки", рассказал о разрыве с супругой. Его слова цитирует kp.ru. Артист признался, что жена ушла от него после полученной травмы ног.

Актер "Папиных дочек" признался, что от него ушла жена
Фото: kazakovfly/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)kazakovfly/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"У нее сейчас другой мужчина. Сказала: мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал", - поделился Казаков.

По словам актера, он перестал узнавать экс-супругу и столкнулся с ощущением, что возлюбленную подменили.

"Она меня обвиняла даже в том, что я лежал в реанимации и она свое 30-летие нормально из-за этого не встретила. То есть "умирал и все испортил", - вспоминает Казаков.

В 2020 году актер оступился и упал с 12-метровой высоты. Он долгое время передвигался на инвалидной коляске и костылях. Сейчас Казаков восстанавливается при помощи аппарата Илизарова.

Шоу-бизнес,Михаил Казаков,
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