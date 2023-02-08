Айза назвала себя причиной распада группы CENTR

"CENTR распался из-за меня. Я хотела, чтобы там были только Гуф и Slim, но ничего для этого не делала. Гуф — очень талантливый, Slim — очень талантливый. Потом они начали быстро становиться знаменитыми. У каждого были свои интересы", - поделилась звезда.