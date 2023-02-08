Айза назвала себя причиной распада группы CENTR

Блогерша и бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай назвала причину распада музыкального коллектива CENTR. Ее слова цитирует StarHit.
"CENTR распался из-за меня. Я хотела, чтобы там были только Гуф и Slim, но ничего для этого не делала. Гуф — очень талантливый, Slim — очень талантливый. Потом они начали быстро становиться знаменитыми. У каждого были свои интересы", - поделилась звезда.
Айза считает, что ссора между музыкантами произошла из-за нее. Также блогерша утверждает, что не поддерживает общение с рэпером Птахой из-за того, что он "больной человек".
"Он очень много врет, у него шиза. Он не может простить, что у меня был выбор между ним и Гуфом, и я выбрала Гуфа", - заявила Айза.
Группа CENTR состояла из трех участников - Гуфа (Алексей Долматов), Slim (Вадим Мотылев) и Птаха (Давид Нуриев). В 2009 году Гуф покинул коллектив из-за конфликта с остальными участниками.