Гороскоп на 10 февраля 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Овнам нужно будет обратиться за помощью, говорят звезды. Вы, безусловно, в состоянии справиться самостоятельно, но для этого вам понадобится втрое больше времени. А время, как известно, самое дорогое, что у нас есть. ТЕЛЬЦЫ 10 февраля вам просто необходимо будет послушать старших (или просто более опытных) товарищей, говорят звезды. Даже если вам сначала покажется, что они говорят нечто не до конца правильное. БЛИЗНЕЦЫ 10 февраля Близнецам нужно быть жестче, чем обычно, говорят звезды. Чего это будет касаться - личного или профессионального, они не уточняют. Но на всякий случай рекомендуют вам стоять на своем до победного. РАКИ 10 февраля Раки, скорее всего, будут говорить с окружающими на разных языках. Звезды советуют вам быть "полиглотом" в этот день - насколько это возможно. ЛЬВЫ 10 февраля Львам нужно будет поставить общественное выше личного, говорят звезды. И предупреждают: если не послушаетесь, впоследствии горько пожалеете об этом. ДЕВЫ Девам пригодится их ораторское искусство вкупе с мастерством дипломатии. Возможно, это будет нужно не столько вам, сколько близкому человеку, оказавшемуся в непростой жизненной ситуации. ВЕСЫ 10 февраля Весы не должны впадать в крайности. А такая опасность будет, говорят звезды. Если вы примете чью-то сторону, можете испортить себе жизнь. СКОРПИОНЫ 10 февраля Скорпионам не следует сдерживать своего внутреннего критика. В этот день он поможет перенаправить ваши усилия в нужное русло, говорят звезды. СТРЕЛЬЦЫ Стрельцам нужно будет вооружиться терпением, говорят звезды. Если 10 февраля вы дадите волю эмоциям, спасать придется не только вас, но и кого-то из вашего ближайшего окружения. КОЗЕРОГИ 10 февраля Козерогам придется делать то, что им совсем не хочется, говорят звезды. Если пересилите себя, сможете считать это своей маленькой победой, говорят звезды. ВОДОЛЕИ 10 февраля Водолеям нужно будет откопать из недр души гуманность и человеколюбие. Звезды говорят, только так удастся завершить этот день более-менее удачно. РЫБЫ 10 февраля Рыбы могут оказаться не в своей стихии. Звезды советуют вам в этот день не терпеть, а исключить сам источник дискомфорта. Так будет лучше для всех. Фото: unsplash.com