В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
17 минут назад

Максим Галкин* изменился до неузнаваемости после переезда в Израиль

Слово и Дело

Юморист и телеведущий Максим Галкин* (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) изменился до неузнаваемости. Поклонники удивились внешнему виду переехавшего в Израиль артиста. Галкин продолжает гастролировать за рубежом, чтобы обеспечить семью. Юморист вышел на связь с поклонниками из Германии и пригласил их на концерт в Стамбуле, который состоится 14 февраля. Шоумен изменил имидж и покрасил волосы, что сделало его неузнаваемым.

Галкин* изменился до неузнаваемости после переезда в Израиль
Фото: Агентство «Москва» | Андрей ЛюбимовАгентство «Москва» | Андрей Любимов
prt scr instagram .com(Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская) | @maxgalkinru

Семья артиста перебралась в Израиль. Супруга Галкина, певица Алла Пугачева предпочитает не выходить на сцену, но продолжает вести светскую жизнь, встречаясь со своими коллегами и посещая их концерты. Россияне критикуют звездную пару за отъезд из страны в тяжелое время.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители