Галкин* изменился до неузнаваемости после переезда в Израиль

Юморист и телеведущий Максим Галкин* (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) изменился до неузнаваемости. Поклонники удивились внешнему виду переехавшего в Израиль артиста. Галкин продолжает гастролировать за рубежом, чтобы обеспечить семью. Юморист вышел на связь с поклонниками из Германии и пригласил их на концерт в Стамбуле, который состоится 14 февраля. Шоумен изменил имидж и покрасил волосы, что сделало его неузнаваемым.