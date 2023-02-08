В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
1 час назад

Рэпер Жиган заявил, что Yung Trappa должен был умереть намного раньше

Газета.Ru

Рэп-исполнитель Рома Жиган в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на новость о смерти музыканта Yung Trappa. По словам Жигана, для него уход из жизни Владислава Ширяева (настоящее имя Yung Trappa) не стал "большой грустью".

Рэпер Жиган: Yung Trappa шел к смерти
Фото: official_yung_trappa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)official_yung_trappa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Произошло то, что должно было произойти гораздо раньше. Человек, который популяризирует наркотики, проституцию — все самое низменное — рано или поздно просто должен был уйти из этой жизни, - заявил рэпер".

Жиган считает, что Ширяев "шел" к смерти, поскольку вел асоциальный образ жизни. 3 февраля стало известно, что 27-летний рэпер Yung Trappa скончался в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители