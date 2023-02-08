Рэпер Жиган: Yung Trappa шел к смерти

Рэп-исполнитель Рома Жиган в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на новость о смерти музыканта Yung Trappa. По словам Жигана, для него уход из жизни Владислава Ширяева (настоящее имя Yung Trappa) не стал "большой грустью".
"Произошло то, что должно было произойти гораздо раньше. Человек, который популяризирует наркотики, проституцию — все самое низменное — рано или поздно просто должен был уйти из этой жизни, - заявил рэпер".
Жиган считает, что Ширяев "шел" к смерти, поскольку вел асоциальный образ жизни. 3 февраля стало известно, что 27-летний рэпер Yung Trappa скончался в Санкт-Петербурге.