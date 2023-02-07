На Киркорова подали в суд из-за причала для яхт

Бизнесмен Анатолий Рыськов из города Балаково (Саратовская область) подал в суд иск на шоумена Филиппа Киркорова. В заявлении он сообщил, что причал для яхт на подмосковной даче певца мешает ему ловить рыбу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что поместье артиста находится в элитном коттеджном поселке на Мякининском полуострове. Оно полностью окружено забором. На территории располагаются особняк, фонтан, часовня и причал с выходом к Москва-реке.

По данным канала, расстояние от пирса до Балаково составляет порядка 900 км.

По мнению Рыськова, объект построен незаконно, его не должно быть в живописной бухте реки. Кроме того, заявил истец, пирс мешает ему ловить рыбу.