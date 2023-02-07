На Киркорова подали в суд из-за причала для яхт

Бизнесмен Анатолий Рыськов из города Балаково (Саратовская область) подал в суд иск на шоумена Филиппа Киркорова. В заявлении он сообщил, что причал для яхт на подмосковной даче певца мешает ему ловить рыбу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что поместье артиста находится в элитном коттеджном поселке на Мякининском полуострове. Оно полностью окружено забором. На территории располагаются особняк, фонтан, часовня и причал с выходом к Москва-реке.
По данным канала, расстояние от пирса до Балаково составляет порядка 900 км.
По мнению Рыськова, объект построен незаконно, его не должно быть в живописной бухте реки. Кроме того, заявил истец, пирс мешает ему ловить рыбу.
Юрист Александр Добровинский, адвокат певца, предположил, что бизнесмен желает «ловить рыбку исключительно из дома Киркорова». Он добавил, что истец, предположительно, других мест для рыбалки не видит.