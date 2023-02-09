Никита Пресняков начал работать в США под псевдонимом

Певец Никита Пресняков в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) похвастался успехами в творческой карьере за рубежом.
Сейчас артист работает в США. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова взял псевдоним Nick Pres.
Вместе с Дэймоном Эллиотом Пресняков выступил режиссером клипа на песню «Peace Like a River» Долли Партон и Дионн Уорвик. «Снял клип легендам и уже попал во все СМИ! Я не верю, что это все происходит со мной!» — поделился впечатлениями музыкант.
Ранее Никита Пресняков признался, что его услуги в сфере съемки музыкальных видео в последнее время стали крайне востребованными. По словам артиста, он немало времени проводит в поиске новых атмосферных локаций для съемок, а также общается с молодыми артистами.