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11 минут назад

Никита Пресняков начал работать в США под псевдонимом

Газета.Ruиещё 1

Певец Никита Пресняков в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) похвастался успехами в творческой карьере за рубежом.

Никита Пресняков начал работать в США под псевдонимом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас артист работает в США. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова взял псевдоним Nick Pres.

Вместе с Дэймоном Эллиотом Пресняков выступил режиссером клипа на песню «Peace Like a River» Долли Партон и Дионн Уорвик. «Снял клип легендам и уже попал во все СМИ! Я не верю, что это все происходит со мной!» — поделился впечатлениями музыкант.

Ранее Никита Пресняков признался, что его услуги в сфере съемки музыкальных видео в последнее время стали крайне востребованными. По словам артиста, он немало времени проводит в поиске новых атмосферных локаций для съемок, а также общается с молодыми артистами.

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