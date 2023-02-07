Волочкова и Джигурда записали патриотическую песню

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова и шоумен Никита Джигурда анонсировали совместную патриотическую песню и сняли на нее клип. В своем Telegram-канале танцовщица сообщила, что премьера композиции запланирована на 9 февраля.
«Игорь Иламин написал классную гражданскую песню «Делай добро, делай красиво, в каждом из нас русская сила!» — написала Волочкова — Мы записали патриотическую песню с Никитой Джигурдой. И сняли клип».
Также балерина анонсировала свой бесплатный благотворительный спектакль «Балерина и Кукла в зазеркалье цирка», который пройдет 8 февраля.
Ранее журналистка Алена Жигалова призвала Волочкову решить проблему с алкоголем после скандального интервью.