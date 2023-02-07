Дочь певицы Славы рассекретила пол первенца

В семье исполнительницы приближается долгожданное событие — ее дочь Саша Морозова вот-вот станет мамой. После того как девушка перестала скрывать беременность, начали появляться интересные подробности предстоящего пополнения в семье. И вот главная интрига раскрыта: Саша и ее супруг Андрей провели гендер-пати и узнали пол первенца. У пары будет мальчик!
Видео волнительного мгновения будущая мама на днях опубликовала в личном блоге.
«Один из самых важных моментов в нашей с Андреем жизни. Ни я, ни Андрей не знали до последнего, кто будет, и доверили всю организацию моей команде. Все, что нам потребовалось сделать, — приехать. Волнение было дикое», — поделилась впечатлениями Саша.
Узнать пол малыша пара решила старым проверенным способом, выпустив из коробки связку шариков с заветным цветом.
Поздравляем молодую семью и будущую бабушку Славу! К слову, особо привередливым подписчикам Саши все никак не давал покоя вопрос, почему она вышла замуж не до, а вовремя беременности. Вот что на это ответила будущая мама.