Дочь певицы Славы рассекретила пол первенца

«Один из самых важных моментов в нашей с Андреем жизни. Ни я, ни Андрей не знали до последнего, кто будет, и доверили всю организацию моей команде. Все, что нам потребовалось сделать, — приехать. Волнение было дикое», — поделилась впечатлениями Саша.