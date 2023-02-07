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56 минут назад

Певец Artik и Киркоров были замечены на «Грэмми»

Алиса Селезнёва

Основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин, уехавший из России, посетил вручение премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Super.ru.

Певец Artik и Киркоров были замечены на «Грэмми»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, на награждении музыкант был в смокинге и лаковых туфлях, а для вечеринки выбрал кожаный костюм, темные очки и кроссовки. Именно в таком виде его и засняли журналисты.

Также приглашение на мероприятие получил и Филипп Киркоров, появившийся на вручении премии в костюме Fendace (коллекция Fendi By Versace).

Ранее стало известно, что Artik вместе с женой и детьми переехал в Дубай и отдал ребенка в детский сад в ОАЭ. По информации Super.ru, Артем Умрихин «устал от столичной непогоды и отправился на зимовку» в более теплую страну.

При этом солистка Artik & Asti Севиль Валиева находится в России и продолжает тут концертную деятельность. Вместе дуэт выступает только на частных мероприятиях или за границей.

После начала военной операции на Украине в 2022 году многие известные артисты и журналисты выступили против ее проведения и уехали из России. В частности, в СМИ активно обсуждался отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Ивана Урганта, Ренаты Литвиновой и многих других. При этом часть звезд опровергла сообщения о своей эмиграции за рубеж, назвав выезд за пределы страны отпуском, каникулами и прохождением лечения.

Шоу-бизнес,Артем Умрихин,Максим Галкин,Иван Ургант,Алла Пугачева,Рената Литвинова,Филипп Киркоров,
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