Певец Artik и Киркоров были замечены на «Грэмми»

Основатель дуэта Artik & Asti Артем Умрихин, уехавший из России, посетил вручение премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Super.ru.
По данным издания, на награждении музыкант был в смокинге и лаковых туфлях, а для вечеринки выбрал кожаный костюм, темные очки и кроссовки. Именно в таком виде его и засняли журналисты.
Также приглашение на мероприятие получил и Филипп Киркоров, появившийся на вручении премии в костюме Fendace (коллекция Fendi By Versace).
Ранее стало известно, что Artik вместе с женой и детьми переехал в Дубай и отдал ребенка в детский сад в ОАЭ. По информации Super.ru, Артем Умрихин «устал от столичной непогоды и отправился на зимовку» в более теплую страну.
При этом солистка Artik & Asti Севиль Валиева находится в России и продолжает тут концертную деятельность. Вместе дуэт выступает только на частных мероприятиях или за границей.
После начала военной операции на Украине в 2022 году многие известные артисты и журналисты выступили против ее проведения и уехали из России. В частности, в СМИ активно обсуждался отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Ивана Урганта, Ренаты Литвиновой и многих других. При этом часть звезд опровергла сообщения о своей эмиграции за рубеж, назвав выезд за пределы страны отпуском, каникулами и прохождением лечения.