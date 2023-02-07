Ивлеева рассказала о "дурацком периоде" своей жизни

Блогерша Настя Ивлеева в своем Telegram-канале рассказала, что сейчас переживает «дурацкий период» жизни.
«Короче, я не знаю зачем, но я закинула себя в довольно странные обстоятельства. Вообще, каждый февраль для меня особенно ненавистный месяц, когда скоро день рождения, и ты без конца анализируешь все вокруг», — поделилась звезда.
По словам Ивлеевой, у нее есть несколько близких друзей, однако она не обращается к ним за помощью, поскольку «стесняется беспокоить». Также блогерша назвала себя «трусихой».
Ранее Настя Ивлеева назвала свой главный детский комплекс после фото в поле.