В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
1 час назад

Настя Ивлеева рассказала о "дурацком периоде" своей жизни

Газета.Ru

Блогерша Настя Ивлеева в своем Telegram-канале рассказала, что сейчас переживает «дурацкий период» жизни.

Ивлеева рассказала о "дурацком периоде" своей жизни
Фото: nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Короче, я не знаю зачем, но я закинула себя в довольно странные обстоятельства. Вообще, каждый февраль для меня особенно ненавистный месяц, когда скоро день рождения, и ты без конца анализируешь все вокруг», — поделилась звезда.

По словам Ивлеевой, у нее есть несколько близких друзей, однако она не обращается к ним за помощью, поскольку «стесняется беспокоить». Также блогерша назвала себя «трусихой».

Ранее Настя Ивлеева назвала свой главный детский комплекс после фото в поле.

Шоу-бизнес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители