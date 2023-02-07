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8 минут назад

Прохор Шаляпин признался, что исключил родственников из завещания

Газета.Ru

Певец Прохор Шаляпин в беседе с «А теперь внимание!» раскрыл некоторые детали своего завещания.

Прохор Шаляпин исключил родственников из завещания
Фото: shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)shalyapin_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По словам артиста, он исключил из документа всех родственников, с которыми прекратил общение. В случае смерти Шаляпина его имущество не достанется брату его матери, двоюродному брату музыканта и его сыну.

«Я не поленился, и это очень неприятно, поверьте мне. Впервые в жизни, но я написал это завещание. Знаете, как у Зыкиной. И чтобы этого не произошло, я уже их исключил», — поделился 39-летний исполнитель.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,
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