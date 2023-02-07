Прохор Шаляпин исключил родственников из завещания

Певец Прохор Шаляпин в беседе с «А теперь внимание!» раскрыл некоторые детали своего завещания.
По словам артиста, он исключил из документа всех родственников, с которыми прекратил общение. В случае смерти Шаляпина его имущество не достанется брату его матери, двоюродному брату музыканта и его сыну.
«Я не поленился, и это очень неприятно, поверьте мне. Впервые в жизни, но я написал это завещание. Знаете, как у Зыкиной. И чтобы этого не произошло, я уже их исключил», — поделился 39-летний исполнитель.