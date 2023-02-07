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1 час назад

Игорь Петренко пытается уменьшить сумму алиментов Екатерине Климовой

Газета.Ru

Актер Игорь Петренко обратился в суд с намерением уменьшить сумму выплат на двоих сыновей от Екатерины Климовой. Об этом сообщает StarHit.

Игорь Петренко пытается уменьшить сумму алиментов Екатерине Климовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заявление вернули артисту, поскольку он не попытался сначала урегулировать вопрос в досудебном порядке с бывшей женой. Петренко ссылается на тот факт, что в браке с нынешней супругой Кристиной Бродской у него родилось трое дочерей.

«Максимум того, что могут взыскать с отца в долевом соотношении, когда у него трое и больше детей, это 1/2 от всех доходов. У Петренко пятеро детей, соответственно 50% по закону будут делиться поровну между ними — по 10% на каждого. То есть Климовой на двоих детей положено 2/5», — объяснил адвокат Сергей Жорин.

Ранее Игорь Петренко выплатил рекордную сумму долга по алиментам в 6 млн руб. бывшей супруге Екатерине Климовой. От актрисы у него двое наследников — Корней и Матвей.

Шоу-бизнес,Кристина Бродская,Игорь Петренко,Сергей Жорин,Екатерина Климова,
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