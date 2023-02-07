Игорь Петренко пытается уменьшить сумму алиментов Екатерине Климовой

«Максимум того, что могут взыскать с отца в долевом соотношении, когда у него трое и больше детей, это 1/2 от всех доходов. У Петренко пятеро детей, соответственно 50% по закону будут делиться поровну между ними — по 10% на каждого. То есть Климовой на двоих детей положено 2/5», — объяснил адвокат Сергей Жорин.