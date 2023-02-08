Бородина сделала заявление о третьем ребенке

Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, в своих соцсетях Ксения Бородина сообщила о том, что она хотела бы еще раз стать мамой. Телеведущая подогрела интерес поклонников, выложив фотографию с младенцем.
На фотографиях изображена новорожденная дочь Ольги Орловой. Бородина порадовалась за подругу и объявила о том, что она тоже хочет еще одного ребенка.
Напомним, что это не первый раз, когда Ксения заявляет о том, что она мечтает об еще одном ребенке. По мнению телеведущей, и после 40 не поздно рожать.