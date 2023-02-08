Бородина сделала заявление о третьем ребенке

Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, в своих соцсетях Ксения Бородина сообщила о том, что она хотела бы еще раз стать мамой. Телеведущая подогрела интерес поклонников, выложив фотографию с младенцем.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

На фотографиях изображена новорожденная дочь Ольги Орловой. Бородина порадовалась за подругу и объявила о том, что она тоже хочет еще одного ребенка.