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47 минут назад

Бородина сделала заявление о третьем ребенке

Моя Москва.онлайниещё 2

Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, в своих соцсетях Ксения Бородина сообщила о том, что она хотела бы еще раз стать мамой. Телеведущая подогрела интерес поклонников, выложив фотографию с младенцем.

Бородина сделала заявление о третьем ребенке
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

На фотографиях изображена новорожденная дочь Ольги Орловой. Бородина порадовалась за подругу и объявила о том, что она тоже хочет еще одного ребенка.

Напомним, что это не первый раз, когда Ксения заявляет о том, что она мечтает об еще одном ребенке. По мнению телеведущей, и после 40 не поздно рожать.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,Ксения Бородина,
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