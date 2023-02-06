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1 час назад

Кристина Асмус улетела из России

Мослента

Об отлете из России сообщила в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная актриса Кристина Асмус. Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» отправилась в Египет.

Кристина Асмус улетела в Египет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На этом месте мог бы быть текст, как я устала, сорвала голос, проснулась с температурой, болит глаз и ломит пятки… Но я отдыхаю, и мне просто очень хорошо и вкусно», — подписала Асмус серию снимков, сделанную за завтраком в одном из отелей Шарм-эль-Шейха.

На столе перед ней — соки, фрукты, сыр и другие угощения.

В январе актриса отдыхала в Дубае. На днях она призналась подписчикам, что отдыхать ей очень понравилось, поэтому она решила отправиться в новое путешествие.

Ранее Асмус продемонстрировала фигуру в купальнике. На опубликованном в сети фото она позирует, стоя на краю бассейна на руках, вверх ногами.

Шоу-бизнес,Кристина Асмус,
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