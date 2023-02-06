Кристина Асмус улетела в Египет

«На этом месте мог бы быть текст, как я устала, сорвала голос, проснулась с температурой, болит глаз и ломит пятки… Но я отдыхаю, и мне просто очень хорошо и вкусно», — подписала Асмус серию снимков, сделанную за завтраком в одном из отелей Шарм-эль-Шейха.