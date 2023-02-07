Певица Валерия рассказала о секретах крепкого брака

Певица Валерия рассказала журналистам, как ей удается сохранять крепкий брак. Артистка замужем за Иосифом Пригожиным уже почти 20 лет.
По словам Валерии один из секретов – отсутствие рутины. При этом у нее и супруга одинаковые увлечения и много общего. Немаловажным фактором является наличие одинакового чувства юмора, супругов должны веселить одни и те же вещи.
«Мы умеем вместе смеяться. Мне кажется, это самый главный такой вот признак долговечных отношений, если люди вместе смеются. Если люди перестают это делать – значит, пропало», — отметила артистка в интервью с корреспондентом портала «Народные новости».
Для Валерии очень важны моменты, когда получается собрать всю семью. Именно в кругу домочадцев должно проходить идеальное утро.
«Просыпаюсь не по будильнику, подхожу к завтраку, который кто-нибудь приготовит. Или же я приготовлю, но, чтобы дома была собрана вся семья. Но это, конечно, утопия, чтобы все одномоментно собрались в одной точке. Но, когда кто-то приезжает из близких и родных, конечно, я готова проснуться каким-то образом в семь утра», - поделилась певица.