Певица Валерия рассказала о секретах крепкого брака

«Просыпаюсь не по будильнику, подхожу к завтраку, который кто-нибудь приготовит. Или же я приготовлю, но, чтобы дома была собрана вся семья. Но это, конечно, утопия, чтобы все одномоментно собрались в одной точке. Но, когда кто-то приезжает из близких и родных, конечно, я готова проснуться каким-то образом в семь утра», - поделилась певица.