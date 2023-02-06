Людмила Поргина призвала Садальского и Кравченко помириться

Актриса Людмила Поргина в интервью Telegram-каналу «Звездач» назвала конфликт Станислава Садальского и Татьяны Кравченко «неприятной историей».
«Это очень неприятная история, он все-таки мужчина. Он дружил с Таней, они играли спектакли. Наверное, они где-то поссорились. Таня выпивала — это было, но не одна Таня», — подчеркнула Поргина.
Она отметила, что масса других артистов могли собраться и выпить после спектакля. По словам Поргиной, Кравченко никогда не напивалась «до чертиков», чтобы сорвать спектакль. Вдова Николая Караченцова убеждена, что артистам стоит помириться.