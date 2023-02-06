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22 минуты назад

Людмила Поргина призвала Садальского и Кравченко помириться

Газета.Ru

Актриса Людмила Поргина в интервью Telegram-каналу «Звездач» назвала конфликт Станислава Садальского и Татьяны Кравченко «неприятной историей».

Людмила Поргина призвала Садальского и Кравченко помириться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это очень неприятная история, он все-таки мужчина. Он дружил с Таней, они играли спектакли. Наверное, они где-то поссорились. Таня выпивала — это было, но не одна Таня», — подчеркнула Поргина.

Она отметила, что масса других артистов могли собраться и выпить после спектакля. По словам Поргиной, Кравченко никогда не напивалась «до чертиков», чтобы сорвать спектакль. Вдова Николая Караченцова убеждена, что артистам стоит помириться.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,Татьяна Кравченко,
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