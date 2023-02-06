Игорь Николаев пообещал "пить за любовь" на фоне слухов о болезни

Певец и композитор Игорь Николаев на фоне слухов о болезни и госпитализации опубликовал в соцсетях новое видео, в котором пообещал отправиться на гастроли по России . Артиста цитирует РИА Новости.

«Целый март будем с вами встречаться, петь и пить за любовь, до встречи», — пообещал он.

31 января в СМИ появилась информация, что Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт, и он находится в блоке интенсивной терапии. Через несколько дней композитор сам вышел на связь с поклонниками и заявил, что публикации в прессе о его критическом состоянии «несколько преувеличены». После этого сообщалось, что Николаев остается под наблюдением врачей.