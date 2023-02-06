Игорь Николаев пообещал "пить за любовь" на фоне слухов о болезни

Певец и композитор Игорь Николаев на фоне слухов о болезни и госпитализации опубликовал в соцсетях новое видео, в котором пообещал отправиться на гастроли по России. Артиста цитирует РИА Новости.
По словам Николаева, гастроли начнутся 4 марта в Екатеринбурге в концертном зале «Космос».
«Целый март будем с вами встречаться, петь и пить за любовь, до встречи», — пообещал он.
10 марта артист споет в Тольятти, 11 марта — в Димитровграде, также запланированы концерты в Саранске, Ульяновске, Пензе и Балаково.
31 января в СМИ появилась информация, что Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт, и он находится в блоке интенсивной терапии. Через несколько дней композитор сам вышел на связь с поклонниками и заявил, что публикации в прессе о его критическом состоянии «несколько преувеличены». После этого сообщалось, что Николаев остается под наблюдением врачей.