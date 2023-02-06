В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
1 час назад

Игорь Николаев пообещал "пить за любовь" на фоне слухов о болезни

Газета.Ru

Певец и композитор Игорь Николаев на фоне слухов о болезни и госпитализации опубликовал в соцсетях новое видео, в котором пообещал отправиться на гастроли по России. Артиста цитирует РИА Новости.

Игорь Николаев пообещал "пить за любовь" на фоне слухов о болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Николаева, гастроли начнутся 4 марта в Екатеринбурге в концертном зале «Космос».

«Целый март будем с вами встречаться, петь и пить за любовь, до встречи», — пообещал он.

10 марта артист споет в Тольятти, 11 марта — в Димитровграде, также запланированы концерты в Саранске, Ульяновске, Пензе и Балаково.

31 января в СМИ появилась информация, что Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт, и он находится в блоке интенсивной терапии. Через несколько дней композитор сам вышел на связь с поклонниками и заявил, что публикации в прессе о его критическом состоянии «несколько преувеличены». После этого сообщалось, что Николаев остается под наблюдением врачей.

Шоу-бизнес,Игорь Николаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители