Телеведущий Норкин извинился перед Олегом Газмановым

В одном из предыдущих эпизодов «Места встречи» Норкин подверг критике российских артистов, которые активно проявляют патриотическую позицию. Шоумен заявил, что уважает Газманова, который также попал под критику. Норкин отметил, что извиняется, поскольку сюжет передачи был неверно интерпретирован.