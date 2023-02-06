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13 минут назад

Телеведущий Норкин извинился перед Олегом Газмановым

Газета.Ruиещё 1

Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» принес извинения певцу Олегу Газманову.

Телеведущий Норкин извинился перед Олегом Газмановым
Фото: ТАССТАСС

В одном из предыдущих эпизодов «Места встречи» Норкин подверг критике российских артистов, которые активно проявляют патриотическую позицию. Шоумен заявил, что уважает Газманова, который также попал под критику. Норкин отметил, что извиняется, поскольку сюжет передачи был неверно интерпретирован.

Телеведущий узнал, что Газманов расстроился, узнав о критике в свой адрес. По словам Норкина, он не хотел говорить ничего плохого в адрес исполнителя.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Андрей Норкин,
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