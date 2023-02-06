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1 час назад

Оскар Кучера признался, что пребывает в растерянности из-за песни Слепакова о российском солдате

Газета.Ruиещё 1

Телеведущий и актер Оскар Кучера в интервью «360» на RuTube признался, что чувствует себя растерянным из-за песни юмориста Семена Слепакова о российском солдате.

Кучера отреагировал на песню Слепакова о российском солдате
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Вот Сеня Слепаков — для меня просто… Люблю его очень. А сейчас в растерянности пребываю. Как-то это низко. Я о песне, которую он написал», — подчеркнул Кучера.

Артист назвал комедианта «талантливым человеком» и признался, что может понять людей, покинувших Россию после начала СВО. Вместе с этим Кучера осудил эмигрантов, которые «гадят» в адрес Родины. По его мнению, им стоит либо хранить молчание, либо «предложить что-то».

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,Оскар Кучера,
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