Елена Летучая рассказала о съемках в морге

«Меня вместе с другими актрисами положили на реальные каталки из морга. Честно говоря, у меня нет на этот счет предрассудков, это ведь роль, и мне было очень даже интересно. Но, когда мне на палец повесили «табличку мертвеца», стало немножко страшно», — призналась звезда.