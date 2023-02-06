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9 минут назад

Елена Летучая призналась, что испугалась во время съемок в морге

Газета.Ru

Телеведущая Елена Летучая рассказала об опыте съемок в морге для сериала «Патриот». Ее слова цитирует The Voice.

Елена Летучая рассказала о съемках в морге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Меня вместе с другими актрисами положили на реальные каталки из морга. Честно говоря, у меня нет на этот счет предрассудков, это ведь роль, и мне было очень даже интересно. Но, когда мне на палец повесили «табличку мертвеца», стало немножко страшно», — призналась звезда.

Летучая отметила, что в сериале у нее небольшая роль, но она с удовольствием согласилась принять в нем участие.

По словам телеведущей, она всегда соглашается сыграть саму себя в проектах.

«Себя я играю идеально — тем более, что в сериалах часто используют мой образ а-ля «Ревизорро», такой строгой Лены с губами. Мне это идет, я в этом образе хороша», — говорит Летучая.

Шоу-бизнес,Елена Летучая,
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