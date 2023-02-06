Лариса Гузеева матом отреагировала на слухи об эмиграции в Израиль

Телеведущая Лариса Гузеева матом отреагировала на тех, кто назвал ее предательницей из-за слухов об эмиграции в Израиль. Как сообщает «Газета.Ru», в своих соцсетях она написала пост, посвященный «особо придурочным журналюгам».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я сейчас в вечернем Тель-Авиве, на берегу моря, в абсолютном кайфе, гуляю. Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь», — написала Гузеева.

Телеведущая также пошутила, что должна была отпроситься в «письменном виде» для поездки за границу. Она добавила, что достаточно много «пахала», чтобы отправиться в «безвизовую теплую страну».

Напомним, что несколько дней назад Гузеева рассказала подписчиками, что вместе со своим супругом Игорем Бухаровым улетела на отдых в Израиль на «недельку».