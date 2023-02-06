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3 минуты назад

Гузеева матом отреагировала на слухи об эмиграции в Израиль

Никита Бородкин

Телеведущая Лариса Гузеева матом отреагировала на тех, кто назвал ее предательницей из-за слухов об эмиграции в Израиль. Как сообщает «Газета.Ru», в своих соцсетях она написала пост, посвященный «особо придурочным журналюгам».

Лариса Гузеева матом отреагировала на слухи об эмиграции в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сейчас в вечернем Тель-Авиве, на берегу моря, в абсолютном кайфе, гуляю. Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь», — написала Гузеева.

Телеведущая также пошутила, что должна была отпроситься в «письменном виде» для поездки за границу. Она добавила, что достаточно много «пахала», чтобы отправиться в «безвизовую теплую страну».

Напомним, что несколько дней назад Гузеева рассказала подписчиками, что вместе со своим супругом Игорем Бухаровым улетела на отдых в Израиль на «недельку».

Передача «Давай поженимся» с Гузеевой не выходит в эфир Первого канала с февраля прошлого года. Недавно в беседе с фанатами телеведущая заявила, что программа «никогда» не вернется в сетку. Вместе с тем руководство федерального телеканала никаких официальных заявлений пока не делало.

Шоу-бизнес,Игорь Бухаров,Лариса Гузеева,Первый канал,
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