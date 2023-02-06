Виктория Дайнеко пошутила, что ходит беременная уже 10 лет

«Я всю жизнь беременная хожу. Не знаю, сколько раз меня называли беременной. Даже соцсетей не было, а про меня уже писали, мол, я в положении. <…> Меня, знаете, что бесит — чуть-чуть поел макарон, все пишут о твоей беременности. Я уже десять лет хожу беременной», — посмеялась Дайнеко.