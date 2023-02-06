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16 минут назад

Виктория Дайнеко пошутила, что ходит беременная уже 10 лет

Газета.Ruиещё 2

Певица Виктория Дайнеко на шоу «Злые языки» пошутила на тему постоянных слухов об ее якобы повторной беременности.

Виктория Дайнеко пошутила, что ходит беременная уже 10 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я всю жизнь беременная хожу. Не знаю, сколько раз меня называли беременной. Даже соцсетей не было, а про меня уже писали, мол, я в положении. <…> Меня, знаете, что бесит — чуть-чуть поел макарон, все пишут о твоей беременности. Я уже десять лет хожу беременной», — посмеялась Дайнеко.

Она также отметила, что носит не обручальное кольцо, а перстень с астрологическим камнем. Исполнительница призналась, что носит украшение уже около года. По словам звезды, он ей очень помогает.

Виктория Дайнеко растит дочь от музыканта Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. Девочке семь лет, но певица по-прежнему скрывает ее имя и не показывает публике. Исполнительница объясняла, что не хочет вмешиваться в судьбу ребенка и принимать такие решения, однако знаменитость уверена — дочь скоро сама захочет рассказать о себе общественности.

Шоу-бизнес,Дмитрий Клейман,Виктория Дайнеко,
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