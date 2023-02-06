Виктория Дайнеко пошутила, что ходит беременная уже 10 лет

Певица Виктория Дайнеко на шоу «Злые языки» пошутила на тему постоянных слухов об ее якобы повторной беременности.
«Я всю жизнь беременная хожу. Не знаю, сколько раз меня называли беременной. Даже соцсетей не было, а про меня уже писали, мол, я в положении. <…> Меня, знаете, что бесит — чуть-чуть поел макарон, все пишут о твоей беременности. Я уже десять лет хожу беременной», — посмеялась Дайнеко.
Она также отметила, что носит не обручальное кольцо, а перстень с астрологическим камнем. Исполнительница призналась, что носит украшение уже около года. По словам звезды, он ей очень помогает.
Виктория Дайнеко растит дочь от музыканта Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. Девочке семь лет, но певица по-прежнему скрывает ее имя и не показывает публике. Исполнительница объясняла, что не хочет вмешиваться в судьбу ребенка и принимать такие решения, однако знаменитость уверена — дочь скоро сама захочет рассказать о себе общественности.