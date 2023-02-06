Григорий Лепс посоветовал поклонникам меньше пить

«Люди, всем здоровья, всем счастья. Много не пейте, ребята. Нам с Николаем это не очень помогает, у тебя нога болит, у меня — рука», — высказался Лепс со сцены.

Музыкант намекнул на произошедшую в Санкт-Петербурге драку с его участием в декабре 2022 года. Конфликт между Лепсом и посетителем бара произошел после того, как последний отказался сыграть с артистом в нарды на $10 тыс. Певец возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке с ним петербуржцу.