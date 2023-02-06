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1 час назад

Григорий Лепс посоветовал поклонникам меньше пить

Газета.Ruиещё 1

Певец Григорий Лепс обратился к поклонникам со сцены в эфире церемонии награждения «Золотого граммофона».

Григорий Лепс посоветовал поклонникам меньше пить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущий премии Николай Басков предложил коллеге пожелать фанатам «что-нибудь доброе и хорошее».

«Люди, всем здоровья, всем счастья. Много не пейте, ребята. Нам с Николаем это не очень помогает, у тебя нога болит, у меня — рука», — высказался Лепс со сцены.

Музыкант намекнул на произошедшую в Санкт-Петербурге драку с его участием в декабре 2022 года. Конфликт между Лепсом и посетителем бара произошел после того, как последний отказался сыграть с артистом в нарды на $10 тыс. Певец возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке с ним петербуржцу.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,Николай Басков,
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