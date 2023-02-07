В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
5 часов назад

Гороскоп на 8 февраля 2023 года: что обещают астрологи

СОВАиещё 4

ОВНЫ Овнам в эту среду не следует лезть в бутылку, говорят звезды. 8 февраля вы можете потратить слишком много энергии на второстепенные вещи, в то время как главные будут пылиться в сторонке. ТЕЛЬЦЫ 8 февраля Тельцам нужно будет заняться наведением мостов и выстраиванием отношений. Звезды предупреждают: если в этот день вы будете недостаточно гибки, рискуете упустить какой-то важный шанс. БЛИЗНЕЦЫ 8 февраля у Близнецов может появиться новый партнер или соратник. Звезды советуют вам в этот день не бояться снизить градус подозрительности и довериться ближнему. РАКИ 8 февраля у Раков будет много задач, мало времени и на редкость бестолковые помощники. Звезды советуют вам запастись терпением и делать все самостоятельно, без лишних слов. ЛЬВЫ 8 февраля Львам нужно будет обратить внимание на какие-то детали, говорят звезды. И предупреждают: если в этот день вы будете игнорировать мелочи, можете потерять нечто крупное. ДЕВЫ Девы должны избегать тех, кто обычно не вызывает у них симпатию. Звезды предупреждают: 8 февраля ваши нервные клетки будут готовы вспыхнуть от малейшей искорки негатива. ВЕСЫ 8 февраля Весам нужно быть консерваторами до мозга костей. Звезды призывают вас в эту среду не экспериментировать - ни с деятельностью, ни с едой, ни с общением. СКОРПИОНЫ 8 февраля Скорпионы могут оказаться в непростой ситуации. Звезды говорят, вам, скорее всего, придется реагировать на сменяющиеся события оперативно и креативно. Готовьтесь. СТРЕЛЬЦЫ Стрельцам пригодится хорошее настроение, говорят звезды. И предупреждают: если 8 февраля вы не будете приветливы с фортуной, она отдаст свой подарок кому-нибудь другому. КОЗЕРОГИ Козероги в этот день должны быть максимально корректными. Помните об этом, когда решите в очередной раз съязвить 8 февраля, говорят звезды. ВОДОЛЕИ 8 февраля Водолеям нужно будет обратиться за помощью к добрым друзьям. Звезды предупреждают: если рядом окажутся лишь холодные профессионалы, лучше действуйте в одиночку. РЫБЫ 8 февраля Рыбы могут быть излишне чувствительными, говорят звезды. И советуют вам держаться подальше от провокаторов и тех, кто вам обычно грубит. Фото: unsplash.com

Гороскоп на 8 февраля 2023 года: что обещают астрологи
Фото: СОВАСОВА
Шоу-бизнес,Гороскопы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители